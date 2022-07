Governo | Salvini | «Meglio il voto | non siamo disposti a rimanere nell' esecutivo senza il M5S»

Pubblicità

Sky Tg24

Invecedovrebbe leggere la Relazione della Conferenza nazionale di Genova che si è tenuta a novembre scorso, convocata dal. Dal tavolo sulla giustizia penale è arrivata l'indicazione ...Secondo Matteo, se il Movimento non vota il decreto Aiuti, bisogna andare al voto. "Non siamo disposti a restare nelsenza il M5s" ha detto il segretario. © Governo, Conte convoca consiglio nazionale per domani. Salvini: "Noi non minacciamo" Il governo ora riesce lavorare ... l’ipotesi minacciata di crisi al momento è in mano solo a Giuseppe Conte in quanto ancora ieri Salvini ha ribadito «noi siamo leali, non mandiamo letterine a Babbo ...(Adnkronos) - "Non sarà la Lega a cercare responsabili, gruppi e gruppetti, se il primo gruppo del parlamento, i Cinque Stelle, dice basta, che basta sia". Così Matteo Salvini, intervenendo alla confe ...