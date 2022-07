Governo | Renzi | “Dibattito lunare | stiamo dietro al Sor Tentenna Conte”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ unal SorGiuseppe. Non si capisce che vuole fare. Vuole uscire? Vada, ciao ciao. E’ una situazione disgustosa”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteoa Tg2 Post. “L’Italia ha mille problemi, ha un problema di energia, un problema di siccità, di potenziale carestia, e c’è un’inflazione che picchia. Uno può dire, ‘usciamo dal’, noi l’abbiamo fatto, ma bisogna ritirare i ministri, ci vuole un atto di coraggio, cosa chenon conosce”. Perché si comporta così? “Perché è disperato”, risponde. “Seva all’opposizione il suo posto lo prende Di Battista. Se resta fa una figuraccia”. “Pd e 5 stelle, dopo quello ...

E' ridicolo - attacca ancora l'ex presidente del Consiglio, parlando della possibile uscita del Movimento 5 Stelle dal- noi stiamo dietro a una telefonata", quella tra Conte e Draghi....' Penso che così ilnon vada più avanti . Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni', osserva su Twitter il leader di Italia viva, Matteo, che rilancia l'intervista concessa al ..."Con tutto quello che succede, stiamo dietro al sor Tentenna..." Matteo Renzi nel corso della puntata di mercoledì 13 luglio del Tg2 ...“Vi chiedo: ma in questa fase qual è il compito di una forza politica responsabile Tacere Far finta di non vedere gli sviluppi drammatici ...