Governo | Provenzano | ' centrodestra vuole elezioni | M5S non gli faccia questo regalo'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Parlare di 'verifica', mentre si apre un confronto, sembra tradire la volontà di far saltare tutto. La destra sta provando a cogliere l'attimo: andare al voto anticipato, come vogliono Salvini e Meloni, addossare la responsabilità della crisi a Conte, far saltare la nostra alleanza e provare a vincere le elezioni sostanzialmente a tavolino. Noi non glielo permetteremo comunque, ma ai 5S chiediamo di non fargli questo regalo". Lo dice il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, intervistato dal 'Corriere della Sera'.

