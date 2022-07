Governo: M5S non voterà la fiducia al Senato. Salvini e Meloni: “Elezioni subito” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vento di crisi di Governo sempre più forte. "Con le medesime lineari, coerenti motivazioni di quanto fatto alla Camera, giovedì 14 luglio 2022, al Senato, non parteciperemo al voto". Così il leader del M5s Giuseppe Conte all'assemblea dei parlamentari del Movimento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vento di crisi disempre più forte. "Con le medesime lineari, coerenti motivazioni di quanto fatto alla Camera, giovedì 14 luglio 2022, al, non parteciperemo al voto". Così il leader del M5s Giuseppe Conte all'assemblea dei parlamentari del Movimento L'articolo proviene da Firenze Post.

ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - FratellidItalia : È il tempo delle scelte, ma in un Governo dove la maggioranza relativa ce l'hanno il Pd e M5s, si continuano a gett… - freccbosc : @GiuseppeConteIT ma la base del movimento condivide questo strappo con il governo Draghi? Indire una votazione dell… - ControDeliap : RT @ottogattotto: Caos #M5S, i falchi premono per l'uscita dal governo. Tra questi #Toninelli. Quando falco vuol dire cinciallegra. -