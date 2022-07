Governo: M5S non voterà la fiducia al Senato. Salvini e Meloni: “Elezioni subito” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vento di crisi di Governo sempre più forte. "Con le medesime lineari, coerenti motivazioni di quanto fatto alla Camera, giovedì 14 luglio 2022, al Senato, non parteciperemo al voto". Così il leader del M5s Giuseppe Conte all'assemblea dei parlamentari del Movimento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vento di crisi disempre più forte. "Con le medesime lineari, coerenti motivazioni di quanto fatto alla Camera, giovedì 14 luglio 2022, al, non parteciperemo al voto". Così il leader del M5s Giuseppe Conte all'assemblea dei parlamentari del Movimento L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

marattin : Per la prima volta dall’inizio della legislatura abbiamo l’occasione di avere un governo senza il M5S, dopo tutti g… - LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - GiovaRosse : RT @lucianocapone: Il M5S che avvia la crisi di governo - FerruccioFranz1 : RT @PaolaDiCaro: Un solo partito è stato ininterrottamente al governo per l’intera legislatura, in tutte le formule, due volte con il suo p… -