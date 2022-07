Governo, Letta terrorizzato di “precipitare a elezioni a ferragosto: se esce il M5S cade tutto” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Al termine dell’assemblea congiunta dei gruppi Pd alla Camera, Enrico Letta prova a tirare le somme. Ma il bilancio delle ultime ore di caos nella maggioranza ha davanti un segno meno che mina nella fondamenta le probabilità di sopravvivenza a lungo termine. «L’Italia ha bisogno di un Governo non di una crisi o di precipitare a elezioni a ferragosto», esordisce non a caso il segretario dem al vertice con deputati e senatori. Dove poi, a stretto giro, ribadendo quella che per lui si mostra come una soluzione nefasta, aggiunge: «Questo Governo – rimarca Letta – può funzionare solo in questo formato e in questa configurazione. Era chiaro già quando è nato». E ancora: «Nel momento nel quale il Governo mette al centro della sua azione la lotta alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Al termine dell’assemblea congiunta dei gruppi Pd alla Camera, Enricoprova a tirare le somme. Ma il bilancio delle ultime ore di caos nella maggioranza ha davanti un segno meno che mina nella fondamenta le probabilità di sopravvivenza a lungo termine. «L’Italia ha bisogno di unnon di una crisi o di», esordisce non a caso il segretario dem al vertice con deputati e senatori. Dove poi, a stretto giro, ribadendo quella che per lui si mostra come una soluzione nefasta, aggiunge: «Questo– rimarca– può funzionare solo in questo formato e in questa configurazione. Era chiaro già quando è nato». E ancora: «Nel momento nel quale ilmette al centro della sua azione la lotta alla ...

