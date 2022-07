Governo: Letta, se il M5S si sfila si deve tornare al voto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta parlando a deputati e senatori del partito L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo ha detto il segretario Pd Enricoparlando a deputati e senatori del partito L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FrancescoLollo1 : Il Pd è un partito di Letta e di governo,perde le elezioni e continua a governare. Ogni giorno Draghi trova un part… - AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - fanpage : 'In questo momento l'Italia non ha bisogno di una crisi, ma di un governo' Così Enrico Letta all'assemblea congiunt… - MARIOBENSI : RT @FurioGarbagnati: Che dopo 18 mesi di governo Letta dichiari “sarebbe incomprensibile aprire una crisi proprio mentre si avvia il proces… - ultimenotizie : 'Non voglio che venga visto come un ricatto ma se una forza politica importante come #M5S' esce dal governo 'non è… -