**Governo: Letta, 'Pd granitico, avanti con agenda sociale'** (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo vinto le elezioni amministrative di ottobre, quelle di giugno, abbiamo un partito forte, solido, attraente. Come dice Prodi, un partito granitico. Noi siamo un partito granitico e gli italiani sanno che possono fidarsi di noi". Così Enrico Letta ai gruppi Pd. "Un appello alla responsabilità di tutti: andiamo avanti, completiamo l'agenda sociale del governo, i distinguo non trascinino con sé le l'opportunità per tanti italiani". E a quanti hanno criticato una certa 'afasia' del Pd in questa fase, replica: "La politica è mediazione e compromesso, se c'è bisogno di dire una parola in meno noi diciamo una parola in meno, se serve ad ottenere il risultato". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo vinto le elezioni amministrative di ottobre, quelle di giugno, abbiamo un partito forte, solido, attraente. Come dice Prodi, un partito. Noi siamo un partitoe gli italiani sanno che possono fidarsi di noi". Così Enricoai gruppi Pd. "Un appello alla responsabilità di tutti: andiamo, completiamo l'del governo, i distinguo non trascinino con sé le l'opportunità per tanti italiani". E a quanti hanno criticato una certa 'afasia' del Pd in questa fase, replica: "La politica è mediazione e compromesso, se c'è bisogno di dire una parola in meno noi diciamo una parola in meno, se serve ad ottenere il risultato".

