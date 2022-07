Governo, Lega: "Maggioranza non c'è più" - Telefonata tra Salvini e Berlusconi: "Piena sintonia" - Meloni: "Subito al voto" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tajani: 'M5s irresponsabile, dopo Draghi non sosterremo alcun Governo'. Calenda: 'Soddisfatto di non aver mai creduto in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tajani: 'M5s irresponsabile, dopo Draghi non sosterremo alcun'. Calenda: 'Soddisfatto di non aver mai creduto in ...

Pubblicità

borghi_claudio : @lucafrascone2 Vuol dire che chi pensa che in caso di strappo del M5S la Lega (a quel punto diventata decisiva) ten… - AlexBazzaro : *== Governo: Lega, se 5S escono da Aula maggioranza non c'e' piu' = (AGI)* - Roma, 13 lug. - *Se i 5 stelle escono… - LegaSalvini : Laura Ravetto: La Lega è entrata in questo governo per risolvere i problemi degli italiani. Non per far portare ava… - ElisabettaGall7 : @Noiconsalvini Uno dei problemi degli italiani è che al governo ci sono partiti come la Lega - GabriellaFiocc1 : @czamba @jacopo_iacoboni @serenabini73 Hai perfettamente ragione, ma che ci vuoi fare? Non vedi che classe politica… -