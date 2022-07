Governo, è iniziata la danza attorno alle poltrone del M5S (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non passa ora che Lega e Forza Italia non sparino a zero contro il M5S. Se il Pd e Leu fanno da pontieri perché i pentastellati non rompano con il Governo e lavorano alla ricucitura della maggioranza, di tutt’altro tenore è il sentimento che alberga tra azzurri e leghisti. Non passa ora che Lega e Forza Italia non sparino a zero contro il M5S I due partiti del centrodestra al Governo hanno infatti fiutato l’affare e puntano a far uscire dal perimetro dell’Esecutivo il M5S di Giuseppe Conte. Il primo a uscire allo scoperto è stato Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, dopo una riunione con i suoi, ha vergato una nota al vetriolo in cui ha chiesto una verifica di maggioranza per sapere “quali forze politiche intendano sostenere il Governo”. Ma avverte: “non a fasi alterne e per tornaconti elettorali, ma per fare le riforme e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non passa ora che Lega e Forza Italia non sparino a zero contro il M5S. Se il Pd e Leu fanno da pontieri perché i pentastellati non rompano con ile lavorano alla ricucitura della maggioranza, di tutt’altro tenore è il sentimento che alberga tra azzurri e leghisti. Non passa ora che Lega e Forza Italia non sparino a zero contro il M5S I due partiti del centrodestra alhanno infatti fiutato l’affare e puntano a far uscire dal perimetro dell’Esecutivo il M5S di Giuseppe Conte. Il primo a uscire allo scoperto è stato Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, dopo una riunione con i suoi, ha vergato una nota al vetriolo in cui ha chiesto una verifica di maggioranza per sapere “quali forze politiche intendano sostenere il”. Ma avverte: “non a fasi alterne e per tornaconti elettorali, ma per fare le riforme e ...

