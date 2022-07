Governo: Draghi vede Bonomi, nuovo incontro nei prossimi giorni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Presenti il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Roberto Garofoli. Durante il colloquio - informa una nota di Palazzo Chigi - sono stati affrontati temi legati alla situazione economica, con al centro il confronto sul cuneo fiscale e sul salario minimo. Draghi ha ribadito l'intenzione di avviare un metodo di lavoro con le parti sociali attraverso incontri su alcuni temi specifici, tra i quali le politiche industriali, con riferimento ad alcuni settori chiave dell'economia italiana quali l'automotive e il siderurgico; il Pnrr; l'energia e la Legge di Bilancio. Gli incontri del Governo con le associazioni datoriali ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il presidente di Confindustria, Carlo. Presenti il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Roberto Garofoli. Durante il colloquio - informa una nota di Palazzo Chigi - sono stati affrontati temi legati alla situazione economica, con al centro il confronto sul cuneo fiscale e sul salario minimo.ha ribadito l'intenzione di avviare un metodo di lavoro con le parti sociali attraverso incontri su alcuni temi specifici, tra i quali le politiche industriali, con riferimento ad alcuni settori chiave dell'economia italiana quali l'automotive e il siderurgico; il Pnrr; l'energia e la Legge di Bilancio. Gli incontri delcon le associazioni datoriali ...

