Governo | Conte | ' Draghi aperto a ascolto ma non ci accontentiamo di dichiarazioni intenti'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Oggi ho avuto un colloquio con il premier Draghi, abbiamo parlato anche degli altri punti e devo registrare una disponibilità del presidente a venirci incontro su tutti i punti. Però è evidente che la fase che stiamo affrontando non può accontentarsi di dichiarazioni di intenti e di impegni, occorrono misure concrete". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta nella quale ha annunciato l'Aventino parlamentare sul dl aiuti. "Noi siamo disponibili a dialogare e dare il nostro contributo, ma non siamo disponibili a firmare cambiali in bianco", ha aggiunto raccogliendo l'applauso dei presenti.

