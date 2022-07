Governo, Conte: “Coloro che oggi si strappano le vesti si interroghino se non sono i responsabili di questa situazione” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Invito tutte le forze politiche a maneggiare con cura il concetto di responsabilità. Coloro che si strappano le vesti oggi, attribuendo giudizi di irresponsabilità a destra e a manca, devono guardare al proprio cortile”. A dirlo, nel corso della riunione dei parlamentari del M5s, a Montecitorio, è stato il presidente Giuseppe Conte, che Contestualmente ha annunciato che il Movimento non voterà la fiducia al decreto Aiuti. “Devono interrogarsi – ha concluso – se sono stati loro responsabili di questa situazione“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Invito tutte le forze politiche a maneggiare con cura il concetto dità.che sile, attribuendo giudizi di irtà a destra e a manca, devono guardare al proprio cortile”. A dirlo, nel corso della riunione dei parlamentari del M5s, a Montecitorio, è stato il presidente Giuseppe, chestualmente ha annunciato che il Movimento non voterà la fiducia al decreto Aiuti. “Devono interrogarsi – ha concluso – sestati lorodi“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

