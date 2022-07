Governo | concluso il Consiglio M5s | si attende ancora posizione politica - Possibile nuovo incontro Conte - Draghi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si è concluso dopo oltre 5 ore il Consiglio nazionale del M5s, alla vigilia del voto sulla questione di fiducia pos… - repubblica : Conte e la fiducia al governo, concluso il Consiglio del M5S: possibile nuovo incontro con Draghi - Rock42719224 : RT @Forever5Stelle: Qualche giornalista @SaltoBz potrebbe chiedere: Ma quando #draghi diceva che il suo ruolo da premier era concluso la… - Felix68852709 : RT @Forever5Stelle: Qualche giornalista @SaltoBz potrebbe chiedere: Ma quando #draghi diceva che il suo ruolo da premier era concluso la… - lucaccini_carla : RT @Forever5Stelle: Qualche giornalista @SaltoBz potrebbe chiedere: Ma quando #draghi diceva che il suo ruolo da premier era concluso la… -

La linea del Movimento, dalle voci che circolano, sarebbe quella di uscire dall'Aula del Senato giovedì, in occasione del voto di fiducia sul dl Aiuti, pur mantenendo la presenza all'interno dell'esecutivo. Secondo fonti parlamentari del Movimento, l'ipotesi prevalente, per il momento, è per l'uscita dall'Aula quando domani a palazzo Madama si voterà la fiducia al decreto aiuti.