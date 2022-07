Governo | Bonomi a P Chigi per incontro con Draghi

Pubblicità

MarcoRivax : RT @sole24ore: ?? #CarloBonomi (#Confindustria) si schiera contro la misura varata dal #governo: - TV7Benevento : **Governo: verso incontro Draghi-Bonomi domani a P.Chigi** - - GWWallace885 : Bignami pardon non bonomi #skytg24 uuuuffff l'unica cosa che mi fa felice, pensando a quando finirà il governo drag… - Roberta35000 : RT @Bart42519094: @Moonlightshad1 @repubblica Che mostro di persona è Bonomi che vive di aiuti pubblici grazie a un governo che favorisce i… - 54franco54 : @fattoquotidiano Ma come mai Bonomi dice il contrario?? Mente il sindacalista o mente spudoratamente l'imprenditore… -

LAPRESSE

Al tavolo con i sindacati, il premier Draghi ha chiarito l'agenda economica delpuntando su temi chiave come "contratti collettivi e cuneo fiscale". Bisogna intervenire ...Carlo: 'Se ne ..."Il- aggiunge - ha solo confermato che intende fare un provvedimento a fine mese, i cui contenuti noi non conosciamo però, e che intende incontrarci di nuovo il 26 o 27 prima di decidere". Governo: Bonomi, momento difficile, serve responsabilità - LaPresse Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. Con il numero uno di viale dell’Astronomia, il direttore ge ...Bonomi e Roux de Bézieux hanno firmato l'intesa che rilancia la collaborazione «Ripensare il nostro posizionamento strategico» ...