Governo, Bersani: 'Motivi profondi e reali, dietro le fibrillazioni del M5s' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pierluigi Bersani non sta con Conte ma ne comprende alcune motivazioni, che lo stanno spingendo allo strappo con il Governo Draghi. Secondo l'ex Pd, si troverà il 'modo' di 'andare fino in fondo ma ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pierluiginon sta con Conte ma ne comprende alcune motivazioni, che lo stanno spingendo allo strappo con ilDraghi. Secondo l'ex Pd, si troverà il 'modo' di 'andare fino in fondo ma ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Bersani a La7: “Conte? È stato scalzato con una manovra di palazzo e ha sostenuto lealmente un governo che non ha m… - La7tv : #inonda Pier Luigi Bersani sostiene alcune delle tematiche sollevate da #Conte al governo #Draghi: 'Sono bersaniano… - IvanVenturini79 : @ottogattotto #bersani è un uomo che non è mai scappato, soprattutto dai suoi ideali! Son scappati tutti gli altri… - BMastrotta : @aitantena stiamo ancora al governo prodi II con Bersani che voleva liberalizzare tutto - SArreu4 : RT @fattoquotidiano: Bersani a La7: “Conte? È stato scalzato con una manovra di palazzo e ha sostenuto lealmente un governo che non ha mai… -