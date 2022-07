Governo, Berlusconi: "Draghi sarà l'ultimo premier di questa legislatura" (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano ...

Pubblicità

francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - Radio1Rai : #Governo Occhi puntati sul vertice #5Stelle di questa mattina, forti le spinte centrifughe nel Movimento. Il Pd ten… - infoitinterno : La linea Berlusconi: nessun altro governo. Pronti al voto anticipato, Fi è in doppia cifra - askanews_ita : #Berlusconi: #Draghi sarà l’ultimo #premier di questa legislatatura #Governo #M5S #FI - capuano_daniele : RT @francesca_flati: Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzione… -