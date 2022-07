Governo, Berlusconi: "Draghi sarà l'ultimo premier di questa legislatura" | "Avanti anche senza i Cinque stelle" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il leader di Forza Italia dubita che si possa andare a elezioni anticipate ma, nel caso si dovesse tornare anzitempo alle urne, 'noi saremo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il leader di Forza Italia dubita che si possa andare a elezioni anticipate ma, nel caso si dovesse tornare anzitempo alle urne, 'noi saremo ...

Pubblicità

francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - RassegnaZampa : #Berlusconi: “Il governo va avanti anche senza 5 Stelle. Nessuno dopo #Draghi in questa legislatura” - Radio1Rai : #Governo Occhi puntati sul vertice #5Stelle di questa mattina, forti le spinte centrifughe nel Movimento. Il Pd ten… - infoitinterno : La linea Berlusconi: nessun altro governo. Pronti al voto anticipato, Fi è in doppia cifra - askanews_ita : #Berlusconi: #Draghi sarà l’ultimo #premier di questa legislatatura #Governo #M5S #FI -