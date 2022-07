Governo, appello di Parolin alla responsabilità (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Città de?l Vaticano, 13 lug.(Adnkronos) Un appello alla responsabilità per il Governo nel momento di grandi fibrillazioni. L’appello arriva dal segretario di Stato Vaticano cardinale, Pietro Parolin. “Dobbiamo metterci tutti a lavorare insieme. E non dividerci”, dice il porporato a margine di un evento a Palazzo Borromeo. “Credo che nello scenario attuale – osserva Parolin – più un Governo è stabile, più riuscirà a fare fronte alle tante sfide che si pongono e che sono davvero epocali, che nessuno poteva immaginare. Anche questa guerra nessuno poteva immaginarla ma è successo. Da questa guerra poteva derivare, ad esempio, una crisi generalizzata, alimentare o dal punto di vista dell’energia, quindi evidentemente quando c’è qualcuno che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Città de?l Vaticano, 13 lug.(Adnkronos) Unper ilnel momento di grandi fibrillazioni. L’arriva dal segretario di Stato Vaticano cardinale, Pietro. “Dobbiamo metterci tutti a lavorare insieme. E non dividerci”, dice il porporato a margine di un evento a Palazzo Borromeo. “Credo che nello scenario attuale – osserva– più unè stabile, più riuscirà a fare fronte alle tante sfide che si pongono e che sono davvero epocali, che nessuno poteva immaginare. Anche questa guerra nessuno poteva immaginarla ma è successo. Da questa guerra poteva derivare, ad esempio, una crisi generalizzata, alimentare o dal punto di vista dell’energia, quindi evidentemente quando c’è qualcuno che ...

