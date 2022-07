Golf, Filippo Celli: “British Open emozionante fin dal primo momento. E al fianco di Rory McIlroy…” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci sono Francesco Molinari e Guido Migliozzi. E poi, all’Open Championship 2022, c’è anche Filippo Celli, il terzo italiano al via del 150° Open Championship nel tempio del Golf, l’Old Course di St. Andrews, in Scozia. Un risultato che si è concretizzato vincendo l’European Amateur Championship, che solo tre azzurri prima di lui erano riusciti a vincere e che tanti big di oggi mai hanno acciuffato. Lo abbiamo raggiunto per un’intervista al termine di un lunedì d’allenamento che non è come tutti gli altri: è quello del Major che tutti vogliono giocare, nel quale si è a contatto con una quantità di grandi nomi che è impossibile replicare in qualunque altra situazione. Golf: British Open 2022, 150 anni di leggenda a St. Andrews con il ritorno di Tiger ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci sono Francesco Molinari e Guido Migliozzi. E poi, all’Championship 2022, c’è anche, il terzo italiano al via del 150°Championship nel tempio del, l’Old Course di St. Andrews, in Scozia. Un risultato che si è concretizzato vincendo l’European Amateur Championship, che solo tre azzurri prima di lui erano riusciti a vincere e che tanti big di oggi mai hanno acciuffato. Lo abbiamo raggiunto per un’intervista al termine di un lunedì d’allenamento che non è come tutti gli altri: è quello del Major che tutti vogliono giocare, nel quale si è a contatto con una quantità di grandi nomi che è impossibile replicare in qualunque altra situazione.2022, 150 anni di leggenda a St. Andrews con il ritorno di Tiger ...

