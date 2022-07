Gira la ruota per Marquez, scalpita per il rientro! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gira la ruota per Alberto Puig team principal Honda Repsol riconosce le difficoltà di questa stagione 2022, ma non manca di lanciare una frecciatina. Gli ingegneri giapponesi hanno dato troppa attenzione al posteriore, alla ricerca di un “grip” che è stato migliorato. Ma non è ancora completamente soddisfacente. Di contro il prototipo 2022 ha perso sull’avantreno, situazione che è stata causa di tante cadute. In difficoltà anche Marc Marquez che, nonostante un braccio non al top delle condizioni, continuava ad essere il miglior pilota dell’Ala dorata. La crisi in casa Honda è diventata particolarmente evidente quando il pilota di Cervera si è assentato per il quarto intervento al braccio. Puig: “In Giappone stanno valutando se ricominciare da zero o semplicemente migliorare la moto attuale”. Per quale Marquez ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022)laper Alberto Puig team principal Honda Repsol riconosce le difficoltà di questa stagione 2022, ma non manca di lanciare una frecciatina. Gli ingegneri giapponesi hanno dato troppa attenzione al posteriore, alla ricerca di un “grip” che è stato migliorato. Ma non è ancora completamente soddisfacente. Di contro il prototipo 2022 ha perso sull’avantreno, situazione che è stata causa di tante cadute. In difficoltà anche Marcche, nonostante un braccio non al top delle condizioni, continuava ad essere il miglior pilota dell’Ala dorata. La crisi in casa Honda è diventata particolarmente evidente quando il pilota di Cervera si è assentato per il quarto intervento al braccio. Puig: “In Giappone stanno valutando se ricominciare da zero o semplicemente migliorare la moto attuale”. Per quale...

