Ginnastica aerobica | Anna Bullo e Marcello Patteri sfiorano il podio ai World Games

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Laha incominciato a regalare spettacolo ai2022, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non figurano nel programma delle Olimpiadi. La prima giornata non ha regalato medaglie all’Italia, ma non sono mancati i risultati degni di nota a Birmingham (Alabama, USA).sono riusciti ad accedere alla finale a quattro tra le coppie miste. Gli azzurri hanno poi concluso in quarta posizione (19.850) nella gara vinta dai brasiliani Lucas Barbosa e Tamires Silva (20.650) davanti agli ungherese Daniel Bali e Fanni Mazacs (20.600) e ai bulgari Antonio Papazov e Ana Maria Stoilova (20.250). I nostri portacolori hanno cercato di raccogliere l’eredità dei fenomenali Michela Castoldi e ...

E se il parkour, nelle forme di freestyle e speed, dovesse un giorno diventare uno sport olimpico Dopo il tentativo fallito da parte della, che non è riuscita ad affiancare artistica, ritmica e trampolino elastico nel programma a cinque cerchi, forse questo sport così giovane e di grande impatto potrebbe convincere il ...Il calendario dellaprevede gare di ritmica, tumbling, doppio mini - trampolino, acrobatica,e parkour a partire dal 10 luglio fino alla fine dei Giochi. La Legacy Arena, all'... LIVE World Games 2022 in DIRETTA: un oro e un bronzo dal tiro di campagna! Sofia Raffaeli in finale nel cerchio La ginnastica aerobica ha incominciato a regalare spettacolo ai World Games 2022, competizione multisportiva riservata a quelle discipline che non figurano nel programma delle Olimpiadi. La prima gior ...