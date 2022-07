Gf Vip | Aida Yespica parla della dolorosa decisione di affidare il figlio al suo ex Matteo Ferrari e spiega il perché

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 13 luglio 2022), ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha finalmente potuto riabbracciare suoAron. Il bambino, ormai quattordicenne, avuto dalla relazione con, vive con il padre a Miami da ormai parecchi anni. Dopo due anni e mezzo di lontananza, qualche giorno fa, finalmente mamma esi sono potuti riabbracciare. Il momento tanto emozionante è stato immortalato dalla stessa donna attraverso un video che ha deciso di condividerlo attraverso i suoi canali social., finalmente in Florida dal, è stata raggiunta dai microfoni del settimanale Chi. A loro ha raccontato cosa l’ha tenuta separata per così tanto tempo dalAron che ha potuto vedere l’ultima volta nel lontano 2019: Nel dicembre 2019, ...