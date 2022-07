GF Vip | a varcare la soglia della porta rossa potrebbe essere proprio lei | personaggio molto discusso

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 7, Andrea Iannone quarto Vippone ufficiale? L’indizio di Alfonso Signorini Si era vociferato di un possibil… - 361_magazine : Gf Vip 7: potrebbe tornare a varcare la porta rossa del reality Mediaset una ex vippona dell'edizione 5, ma stavolt… - 361_magazine : Manuel Bortuzzo è stato il secondo concorrente, dopo Katia Ricciarelli, a varcare la soglia della porta rossa: 'vog… -

Per il portale Whoopsee.it non ci sono dubbi: la quarta concorrente ala porta rossa della nuova edizione del GFsarà Ginevra Lamborghini, la sorella della ben più famosa Elettra . Gf...Ginevra Lamborghini verso il Grande Fratello7 Noi di Whoopsee possiamo rivelarvi in esclusiva chi sarà una delle concorrenti ala soglia dell'agognata porta rossa: stiamo parlando di ...Stando a quanto rivela Dagospia, tra i 'vipponi' pronti a varcare la porta del GF Vip potrebbe esserci proprio lei: che colpo!Alfonso Signorini ha pubblicato il suo indovinello relativo al quarto concorrente del GF Vip 7. Ecco la soluzione del mistero: a varcare la porta della casa del reality show, per ora, non sarà un altr ...