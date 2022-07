Gf Vip 5, Giulia Salemi svela come vive le critiche: “Non voglio fare l’ipocrita, se leggo degli insulti…” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sarà Giulia Salemi a condurre insieme a Nicoló De Devitiis il Giffoni Film Festival a partire dal prossimo 21 luglio a Valle Piana. Un periodo d’oro per l’influencer, che tornerà in tv con la seconda edizione di Salotto Salemi, il frizzante talk show al femminile in onda in seconda serata su La5. Di recente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in edicola a partire da oggi. Nel corso della chiacchierata, Giulia Salemi ha svelato come vive le critiche: Non voglio fare l’ipocrita, se leggo degli insulti, specialmente gratuiti, non ci rimango bene. Con gli anni ho imparato a dare meno peso. Amo le ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Saràa condurre insieme a Nicoló De Devitiis il Giffoni Film Festival a partire dal prossimo 21 luglio a Valle Piana. Un periodo d’oro per l’influencer, che tornerà in tv con la seconda edizione di Salotto, il frizzante talk show al femminile in onda in seconda serata su La5. Di recente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in edicola a partire da oggi. Nel corso della chiacchierata,hatole: Non, seinsulti, specialmente gratuiti, non ci rimango bene. Con gli anni ho imparato a dare meno peso. Amo le ...

