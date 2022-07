Gerard Piqué, «tentativi di riconciliazione» con Shakira (per adesso respinti) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo il gossip spagnolo, il calciatore avrebbe già chiuso la presunta relazione con la 22enne catalana e sarebbe tornato dalla cantante per provare a far pace. Lei, però, pare non ne voglia sapere e stia pensando di lasciare Barcellona con i due figli: la ricostruzione resta al condizionale, lo svolgersi degli eventi chiarirà la situazione Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo il gossip spagnolo, il calciatore avrebbe già chiuso la presunta relazione con la 22enne catalana e sarebbe tornato dalla cantante per provare a far pace. Lei, però, pare non ne voglia sapere e stia pensando di lasciare Barcellona con i due figli: la ricostruzione resta al condizionale, lo svolgersi degli eventi chiarirà la situazione

Pubblicità

lamescolanza : Shakira e Gerard Piqué, nuovi rumors sulla rottura - Il Decoder - infoitcultura : In Spagna: “Gerard Piqué ha presentato i suoi figli alla nuova compagna” - radiosintony : L’ex di Shakira, Gerard Piqué, presenta i figli alla nuova fiamma - RicSpada : @supercicciolo @stfpgg @andrea_puccini io non odio Allegri, piaccia o no è così. Odio solo F3d3z e sua moglie, il P… - infoitcultura : Shakira e Gerard Piqué sempre più lontani/ Avvistata con il nuovo fidanzato? -

Shakira e Gerard Piqué, nuovi rumors sulla rottura Shakira sarebbe intenzionata a lasciare la Spagna Il calciatore spagnolo Gerard Piqué, difensore del Barcellona e compagno dal 2010 della popstar colombiana Shakira, pare abbia chiesto scusa alla ... Shakira e Gerard Piqué , nuovi rumors sulla rottura Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il calciatore spagnolo Gerard Piqué, difensore del Barcellona e compagno dal 2010 della popstar colombiana Shakira, pare abbia chiesto scusa alla cantante per averla tradita, tuttavia la sua richiesta di perdono non ... Tiscali Shakira sarebbe intenzionata a lasciare la Spagna Il calciatore spagnolo, difensore del Barcellona e compagno dal 2010 della popstar colombiana Shakira, pare abbia chiesto scusa alla ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il calciatore spagnolo, difensore del Barcellona e compagno dal 2010 della popstar colombiana Shakira, pare abbia chiesto scusa alla cantante per averla tradita, tuttavia la sua richiesta di perdono non ... Calcio: Barça. Stampa, Piqué vuole restare e risponde a Xavi e Laporta