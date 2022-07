Gerani | se li annaffi così muoiono | non lo fare mai

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Vediamo insieme qual’è il modo corretto per avere dei fantasticisui nostri balconi o nel giardino di casa. Sai che c’è un modo corretto perare i nostri bellissimiche abbiamo in casa? In questo casomo invidia a tutti i vicini e non solo, anche chi passa ammirerà questi bellissimi colori e l’incredibile fioritura. (pixabay)Possiamo averli molto più rigogliosi del normale e con colori bellissimi, ma ci sono alcune cose che dobbiamo assolutamente conoscere, scopriamo insieme quali sono, come prima cosa vi ricordiamo che ihanno bisogno di moltissima luce. Ma nelle ore centrali dobbiamoattenzione perchè potrebbero soffrire un pochino, quindi sarebbe meglio metterli in un luogo semi ombreggiato, guardiamo bene quindi prima di ...