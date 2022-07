GdS – Roma-Sunderland 2-0: Felix e Zaniolo regalano il successo a Mourinho – Forzaroma.info – Ultime notizie As Roma calcio – Interviste, foto e video (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 11:23:47 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Giallorossi impegnati nella seconda amichevole estiva dopo il 5-0 al Trastevere Buona la prima amichevole per la Roma in Portogallo. I giallorossi battono 2-0 il Sunderland grazie alle reti, segnate entrambe nella ripresa, di Felix e Zaniolo. Una partita in crescendo da parte degli uomini dello Special One che dopo un primo tempo avaro di emozioni, sono riusciti a portare a casa il match grazie ad una buona seconda frazione di gara. Roma (3-4-2-1): Svilar; Ibanez (44? Calafiori), Smalling (45? Tripi), Kumbulla (84? Faticanti); Karsdorp (62? Celik), Matic (45? Bove), Veretout (62? Darboe), Zalewski (76? Mancini); Carles Perez (45? ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 11:23:47 In tema di news dimercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Giallorossi impegnati nella seconda amichevole estiva dopo il 5-0 al Trastevere Buona la prima amichevole per lain Portogallo. I giallorossi battono 2-0 ilgrazie alle reti, segnate entrambe nella ripresa, di. Una partita in crescendo da parte degli uomini dello Special One che dopo un primo tempo avaro di emozioni, sono riusciti a portare a casa il match grazie ad una buona seconda frazione di gara.(3-4-2-1): Svilar; Ibanez (44? Calafiori), Smalling (45? Tripi), Kumbulla (84? Faticanti); Karsdorp (62? Celik), Matic (45? Bove), Veretout (62? Darboe), Zalewski (76? Mancini); Carles Perez (45? ...

infoitsport : GdS - Dybala, il Napoli vuole affondare il colpo. Messaggi da Mou, ma la Roma pone un tetto all'ingaggio - GDS_it : Niente concerto per il cantante #neomelodico palermitano Daniele De Martino. Ad annullarlo il commissario di un com… - FcInterNewsit : GdS - Dybala, il Napoli vuole affondare il colpo. Messaggi da Mou, ma la Roma pone un tetto all'ingaggio - FcInterNewsit : GdS - Dybala in Italia, presto incontro con Antun: Inter sullo sfondo, in pole c'è il Napoli. E la Roma... - paolone198423 : RT @spondainter: #Dybala, Inter resta più avanti. Antun ha accettato solo ora l'offerta ma serve spazio. Anche la Roma deve cedere per pens… -

'Aiuta la mafia': annullato concerto del neomelodico palermitano Daniele De Martino Niente concerto per il cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino . Ad annullarlo Antonio Orecchio, il commissario prefettizio del Comune di Artena (in provincia di Roma), dove era prevista una esibizione per la festa di San Giovanni Battista. Il motivo è legato alla musica di De Martino che, in varie occasioni, ha cantato contro i pentiti di mafia. Nel giugno ... Non si fermano gli sbarchi, altri 127 migranti arrivano a Lampedusa E' in corso il trasferimento, con volo charter, di altri 15 migranti che verranno portati al Cpr di Roma da dove verranno poi espatriati. In serata è previsto lo spostamento, con il traghetto di ... Giornale di Sicilia Linee Guida per le specie autoctone di interesse forestale (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri il decreto firmato il 17 maggio dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ... Luce e spiritualità, il Tibet di Han Yuchen (ANSA) - ROMA, 13 LUG - I cieli tersi e le cime innevate, ma soprattutto la luce speciale di una terra in cui l'aria è rarefatta e la natura è ... Niente concerto per il cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino . Ad annullarlo Antonio Orecchio, il commissario prefettizio del Comune di Artena (in provincia di), dove era prevista una esibizione per la festa di San Giovanni Battista. Il motivo è legato alla musica di De Martino che, in varie occasioni, ha cantato contro i pentiti di mafia. Nel giugno ...E' in corso il trasferimento, con volo charter, di altri 15 migranti che verranno portati al Cpr dida dove verranno poi espatriati. In serata è previsto lo spostamento, con il traghetto di ... Roma brucia, esplosioni e una enorme nube di fumo sulla città (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri il decreto firmato il 17 maggio dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - I cieli tersi e le cime innevate, ma soprattutto la luce speciale di una terra in cui l'aria è rarefatta e la natura è ...