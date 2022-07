GAZZETTA | Spalletti | telefonata a Dybala Clamorosa svolta mercato Napoli Il Maradona può dare la spinta

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 luglio 2022)telefona all’argentino, un colloquio che comporta l’avvicinamento del club al giocatore.chiamaal. La notizia lanciata dall’edizione odierna delladello sport, è unaper il calciodel club di Aurelio De Laurentiis. Nella giornata in cui rimbalzano le notizie per il possibile addio di Kalidou Koulibaly, secondo il quotidiano sportivo, il club partenopeo sarebbe pronto a piazzare il colpo. “Nella giornata caratterizzata da Koulibaly e dalla sua partenza, di fatto ilè pronto a rilanciare per portare Paulo ...