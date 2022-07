Gazzetta: l’entourage di Koulibaly nega di aver ricevuto l’offerta di rinnovo al rialzo del Napoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella conferenza stampa di sabato, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha dichiarato che il club di De Laurentiis aveva offerto a Kalidou Koulibaly un rinnovo stratosferico: in complesso trenta milioni netti in cinque anni, ma che Kalidou aveva preferito non accettare. La Gazzetta dello Sport scrive che l’entourage del senegalese nega sia arrivata una simile proposta. Ma il problema, per Koulibaly, non era economico. Il difensore voleva rimettersi in gioco altrove, non guadagnare di più. “A proposito dell’offerta dall’entourage di Koulibaly emerge che non risulta una offerta presentata dal Napoli a quelle cifre. Ma sarebbe limitativo, per il rispetto dell’uomo molto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella conferenza stampa di sabato, il direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli, ha dichiarato che il club di De Laurentiis aveva offerto a Kalidouunstratosferico: in complesso trenta milioni netti in cinque anni, ma che Kalidou aveva preferito non accettare. Ladello Sport scrive chedel selesesia arrivata una simile proposta. Ma il problema, per, non era economico. Il difensore voleva rimettersi in gioco altrove, non guadagnare di più. “A proposito deldaldiemerge che non risulta una offerta presentata dala quelle cifre. Ma sarebbe limitativo, per il rispetto dell’uomo molto ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il rilancio del #Bayern per #DeLigt è di 75 milioni più bonus, già scritto ieri su @Gazzetta_it. Possibile una cont… - napolista : Gazzetta: l’entourage di #Koulibaly nega di aver ricevuto l’offerta di rinnovo al rialzo del Napoli Non sono i sol… - IlMerlo1893 : @Gazzetta_it - sportli26181512 : Juve, ufficiale l'arrivo di Di Maria: ha firmato un contratto di un anno: Juve, ufficiale l'arrivo di Di Maria: ha… - sportli26181512 : Bennacer, dialoghi nei giorni scorsi per il rinnovo di contratto: Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzet… -

Dybala, l'ingaggio è alto ma con Mourinho sarebbe la stella ... sono quelli più belli, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta ... ovvero dal fatto che José Mourinho farebbe di tutto per avere l'... Dall'entourage dello stesso Dybala , infatti, filtra da tempo che l'... Roma: Zaniolo salta la prima amichevole, la Juventus si avvicina ... anche perché, come riporta la Gazzetta dello Sport , ... indiscrezioni provenienti dal suo entourage dicono che la causa è più legata ... Juventus: offerta per Zaniolo bloccata per l'allungarsi dei tempi ... La Gazzetta dello Sport ... sono quelli più belli, scrive Massimo Cecchini su La... ovvero dal fatto che José Mourinho farebbe di tutto per avere'... Dall'dello stesso Dybala , infatti, filtra da tempo che'...... anche perché, come riporta ladello Sport , ... indiscrezioni provenienti dal suodicono che la causa è più legata ... Juventus: offerta per Zaniolo bloccata per'allungarsi dei tempi ... LIVE Calciomercato - Bologna, Cambiaso in prestito. Lazio, ufficiali Romagnoli Gila