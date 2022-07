Gazzetta – De Ketelaere in amichevole col Bruges: il Milan lo tratta, i tifosi lo vogliono (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 17:46:51 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Nell’amichevole con l’Utrecht, il gioiello belga gioca un tempo senza forzare. Insieme a lui, ha brillato Lang, già sul taccuino di Maldini. I tifosi: “Portiamoli a Milanello tutti e due” Forse il Bruges è stato visto più dai Milanisti che dai tifosi belgi. “Prendete De Ketelaere”, “portatelo a Milanello”, “studiamolo bene, mi raccomando”. Basta farsi un giro sulla chat della diretta di Bruges-Utrecht, amichevole precampionato, per capire il mood dei rossoneri. Ormai la piazza sta chiamando a gran voce il fantasista belga, 21 anni, reduce dai 18 gol e i 10 assist dell’ultimo anno. Più di ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 17:46:51 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Nell’con l’Utrecht, il gioiello belga gioca un tempo senza forzare. Insieme a lui, ha brillato Lang, già sul taccuino di Maldini. I: “Portiamoli aello tutti e due” Forse ilè stato visto più daiisti che daibelgi. “Prendete De”, “portatelo aello”, “studiamolo bene, mi raccomando”. Basta farsi un giro sulla chat della diretta di-Utrecht,precampionato, per capire il mood dei rossoneri. Ormai la piazza sta chiamando a gran voce il fantasista belga, 21 anni, reduce dai 18 gol e i 10 assist dell’ultimo anno. Più di ...

