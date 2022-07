(Di mercoledì 13 luglio 2022) Un’altra doccia fredda per l’Europa., il colosso energetico russo, ha comunicato di non essere in grado grado di garantire il buondel gasdotto1, che ogni anno trasporta dalla Russia alla...

Pubblicità

Today.it

In passato, questo era un non - evento perchédeviava i flussi sulle pipeline ucraine. Ma ... ma pesa l'altolà tedesco La prospettiva del prossimo aumento dei tassi nonstamane l'...Leggi Anche L'inflazionein Germania (+ 7,6%), accelera in Belgio (+ 9,6%), si infiamma in ... perché dal 14 giugno scorso riceve solo il 40% del gas dae deve comprare il resto sul ... Gazprom frena: "Non garantiamo il corretto funzionamento del Nord Stream" Borse caute nel timore di un'emergenza gas. A Piazza Affari corre Tim nella speranza di un jumbo dividendo. In caduta Autogrill dopo la fusione con Dufry ...AGI - I mercati hanno paura che la stretta monetaria avviata dalle banche centrali possa far scivolare l'economia in recessione e arretrano. Le Borse asiatiche cedono e così anche i future a Wall Stre ...