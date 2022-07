Gas russo in Italia e in Europa, nuova nota di Gazprom: cosa sta sta succedendo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Arriva una novità sul fronte gas russo che arriva in Italia e in Europa. E non è certo buona. Nel pomeriggio di mercoledì 13 luglio Gazprom ha diffuso una nota, diffusa dalla Tass, in cui rivela le possibili difficoltà tecniche nell'utilizzare il Nord Stream. Il gasdotto potrebbe restare inutilizzabile per un arco di tempo superiore a quello previsto. Va detto che, a partire dall'11 luglio, era già previsto che i flussi sarebbero stati interrotti per dieci giorni. cosa c'è scritto nel comunicato di Gazprom Gazprom, che è la società statale russa che si occupa del gas, si è detta sprovvista di un documento che certifichi che Siemens «sia in grado di portare la turbina a gas per la stazione di compressione di Portovaya fuori dal Canada, dove è in ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 luglio 2022) Arriva una novità sul fronte gasche arriva ine in. E non è certo buona. Nel pomeriggio di mercoledì 13 luglioha diffuso una, diffusa dalla Tass, in cui rivela le possibili difficoltà tecniche nell'utilizzare il Nord Stream. Il gasdotto potrebbe restare inutilizzabile per un arco di tempo superiore a quello previsto. Va detto che, a partire dall'11 luglio, era già previsto che i flussi sarebbero stati interrotti per dieci giorni.c'è scritto nel comunicato di, che è la società statale russa che si occupa del gas, si è detta sprovvista di un documento che certifichi che Siemens «sia in grado di portare la turbina a gas per la stazione di compressione di Portovaya fuori dal Canada, dove è in ...

