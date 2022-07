Gas, il piano Ue per ridurre i consumi per l'inverno: «Termostato giù di un grado nelle case» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Durante «l'inverno del gas» (ottobre-marzo), si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento e attraverso «campagne di risparmio... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 luglio 2022) Durante «l'del gas» (ottobre-marzo), si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento e attraverso «campagne di risparmio...

Pubblicità

petergomezblog : Riscaldamento a 19 gradi, condizionatori a mezzo servizio e più carbone. Ecco il piano del governo per ridurre l’us… - Corriere : Gas, come funzionano piano di emergenza e allerta: centrali e fabbriche, cosa cambierebbe - Agenzia_Ansa : Von der Leyen avverte: 'Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas da parte della Russia.… - ilmessaggeroit : #gas, il piano Ue per l'#inverno: «#termostato giù di un grado nelle case» - michela_gerosa : RT @flayawa: Il “Governo dei Migliori” è quello che, oggi escogita un piano d’emergenza gas ridicolo come questo in foto, e che il 30 Giugn… -