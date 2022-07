Furti in appartamento a Roma con la tecnica del fermaglio: cos’è e come funziona, l’allarme lanciato sui social (Di mercoledì 13 luglio 2022) Furti nelle case della Capitale con la “tecnica del fermaglio”. Sarebbe questo uno degli stratagemmi utilizzati dai ladri soprattutto in periodo di vacanze dove sempre più appartamenti, specie nelle grandi città, rimangono vuoti. In particolare, in queste ore, i Carabinieri hanno arrestato un 48enne accusato di aver tentato il colpo nella zona di Piazza Bologna sfruttando proprio tale tecnica. Ma andiamo con ordine. Allarme sui social per i Furti con la tecnica del fermaglio Proprio in questa zona, nei giorni scorsi, era stato lanciato l’allarme dai residenti. L’attenzione era diventata altissima, così come il senso di paura e incertezza, quando segnalazioni dello stesso genere erano poi rimbalzate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022)nelle case della Capitale con la “del”. Sarebbe questo uno degli stratagemmi utilizzati dai ladri soprattutto in periodo di vacanze dove sempre più appartamenti, specie nelle grandi città, rimangono vuoti. In particolare, in queste ore, i Carabinieri hanno arrestato un 48enne accusato di aver tentato il colpo nella zona di Piazza Bologna sfruttando proprio tale. Ma andiamo con ordine. Allarme suiper icon ladelProprio in questa zona, nei giorni scorsi, era statodai residenti. L’attenzione era diventata altissima, cosìil senso di paura e incertezza, quando segnalazioni dello stesso genere erano poi rimbalzate ...

