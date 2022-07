Fumogeni e bombe carta alla protesta dei taxi | «Se va avanti così | entro domani succede qualcosa»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Vain un cdi Roma blindato la duradeigiunti a Roma in centinaia da tutta Italia contro il ddl Concorrenza. Dopo che alcuni di loro si sono incatenati da Palazzo Chigi, dormendo lì e promettendo di rimanervi anche, altri hanno invaso via del Corso e le strade limitrofe, bloccando le strade e lanciando anche, petardi e. I tassisti incatenati dPalazzo Chigi I tassisti vogliono lo stralcio dell’articolo 10 del testo, che prevede la liberalizzazione della categoria, di fatto aprendo ai colossi come Uber, e chiedono una interlocuzione urgente col governo, ricevendo anche l’appoggio dei leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e ...

Lancio dicarta, con cori che raggiungono, nonostante la distanza dei manifestanti, Palazzo Chigi. I 5 tassisti che si sono incatenati di fronte a Palazzo Chigi continuano intanto la ...Continua la protesta dei tassisti contro l'articolo 10 del disegno di legge. Sono circa un migliaio a pochi metri da Piazza Colonna, su via del Corso. Cori contro il governo e ...Proseguono anche oggi le proteste dei tassisti arrivati a Roma da diverse parti d’Italia. Il corteo si è radunato in via del Corso ...Blindati per sicurezza quindi Palazzo Chigi e tutta l'area intorno a Montecitorio come è stato inoltre chiuso il tratto di via del Corso attiguo alla sede del governo. Disservizi per la popolazione. I ...