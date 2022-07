Freedomleaks | il portale dell’Associazione Luca Coscioni per vigilare sul diritto all’aborto in Italia

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “” è il nome della nuova piattaforma lanciata dall’Associazioneper raccogliere in modo anonimo segnalazioni su questioni di interesse sanitario, politico e civile, in particolare sull’aborto e l’applicazione della legge 1948/78. “La piattaforma – spiega l’associazione – si rivolge a chiunque abbia qualcosa da segnalare nell’ambito dell’accesso al servizio di interruzione volontaria di gravidanza: donne che hanno avuto difficoltà nel reperire informazioni, prenotare visite o appuntamenti, hanno ricevuto informazioni parziali, contraddittorie o scorrette, sono state trattate male o non hanno ottenuto la prestazione cui avevano, ma anche studenti di medicina o specializzandi in Ostetricia e Ginecologia che hanno qualcosa da segnalare o raccontare”. Nonostante la legge sia in vigore da ...