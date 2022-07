Frasi partecipazioni matrimonio | originali | spiritose e romantiche

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lesono un aspetto fondamentale nell’organizzazione delle nozze. Gli inviti infatti sono uno fra i primi elementi che vengono scelti dagli sposi e dovranno indicare lo stile della cerimonia. Le opzioni fra cui scegliere sono davvero tante e tutto dipende dai due innamorati, che ancora prima di ordinare i fiori, optare per il fotografo preferito e per il menù di nozze, dovranno preparare ledi. Qualiscegliere? Si può optare per delle citazioni divertenti, pronunciate magari da grandi scrittori e poeti, se gli sposi sono molto ironici. In alternativa è possibile puntare sulla spiritualità, con aforismi di personaggi celebri che hanno cambiato il mondo, o sui testi di canzoni italiane e straniere. DiLei ha selezionato le ...