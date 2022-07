Francia, bruciano mille ettari di foresta nel sud della Gironda: le impressionanti immagini (Di mercoledì 13 luglio 2022) Due incendi divampati nel sud della Gironda, in Francia, hanno bruciato quasi mille ettari di pineta, secondo i vigili del fuoco. Il più importante dei due, scoppiato nei pressi di Landiras, una quarantina di chilometri a sud di Bordeaux, ha interessato 800 ettari di foresta e portato all’evacuazione di 150 persone. Secondo i pompieri, l’incendio è stato alimentato da un vento forte che ha reso difficile l’intervento. Sono stati mobilitati quattro canadair che hanno effettuato una cinquantina di lanci prima del tramonto, una cinquantina di veicoli e circa 320 uomini. L’altro incendio in Gironda, divampato nel comune di La Teste-de-Buch, ha bruciato 180 ettari vicino alla Dune du Pilat, sul Bassin d’Arcachon. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Due incendi divampati nel sud, in, hanno bruciato quasidi pineta, secondo i vigili del fuoco. Il più importante dei due, scoppiato nei pressi di Landiras, una quarantina di chilometri a sud di Bordeaux, ha interessato 800die portato all’evacuazione di 150 persone. Secondo i pompieri, l’incendio è stato alimentato da un vento forte che ha reso difficile l’intervento. Sono stati mobilitati quattro canadair che hanno effettuato una cinquantina di lanci prima del tramonto, una cinquantina di veicoli e circa 320 uomini. L’altro incendio in, divampato nel comune di La Teste-de-Buch, ha bruciato 180vicino alla Dune du Pilat, sul Bassin d’Arcachon. L'articolo proviene da ...

