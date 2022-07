Francesco Totti ed Ilary Blasi | cosa ne sarà del patrimonio della coppia | la verità

(Di mercoledì 13 luglio 2022)ednon sono più lapiù bella ed amata di Roma. Come un fulmine a ciel sereno (ma è davvero così?), hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Forse, però, era davvero tutto previsto. “Era già tutto previsto, fino al punto che sapevo, che oggi tu mi avresti detto quelle cose che mi dici che non siamo più felici“, così cantava Riccardo Cocciante. Parole che probabilmente possono essere quelle che raccontano la fine di una grande storia d’amore.-Altranotizia.itPerché quella traedè stata davvero una grande storia d’amore. E i loro tre splendidi figli, ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - unpo_detabasco : RT @yleniaindenial1: con il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi capisco perfettamente cosa hanno provato i miei nonni quando si sono… - ParliamoDiNews : “Lo ha fatto per 20 anni”. Ilary Blasi e Francesco Totti, ora parla anche Fabrizio Corona - Notizie Dal Mondo… -

Nella moltitudine di commenti che nelle ultime ore sono seguiti all' annuncio della separazione tra Ilary Blasi enon poteva certo mancare quello di Fabrizio Corona, che da anni probabilmente aspettava solo il momento giusto per poter attaccare la conduttrice. L'ex re dei paparazzi ha voluto dire ...I commenti dopo la separazione die Ilary Blasi si sono moltiplicati un po' ovunque. Tra i tanti a parlare dopo la notizia spuntano anche Sonia Bruganelli e Alba Parietti. Ecco che cosa hanno scritto sui social network.Ilary Blasi è tornata sui social per la prima volta da quando è stata data la notizia della separazione da Francesco Totti. La conduttrice, forse anche per superare questo momento delicato, ha deciso ...Secondo i rumor sarebbe stato un ex di Belen Rodriguez a inviare i messaggi segreti Ilary Blasi. Ecco cosa sappiamo.