Francesco Totti beccato dai paparazzi: nuovi aggiornamenti su Noemi (Di mercoledì 13 luglio 2022) La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunta al capolinea: a rivelarlo sono stati qualche giorno fa i diretti interessati attraverso due comunicati distinti che hanno fatto il giro del mondo. Per molti però l’idillio tra l’ex capitano della Roma e la splendida conduttrice era finito da tempo, soltanto che i due si sarebbero presi del tempo per preparare i figli. Per i “maligni” l’avrebbero fatto anche per non finire nel ‘tritacarne’ dell’informazione. Entrambi avevano messo in conto che la notizia della separazione avrebbe suscitato clamore. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francesco Totti a casa dell’altra: le foto che inchiodano il Capitano E colpisce anche il tempismo di certi magazine. Il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini ha spiegato, con tanto di foto, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 13 luglio 2022) La storia d’amore tra Ilary Blasi eè giunta al capolinea: a rivelarlo sono stati qualche giorno fa i diretti interessati attraverso due comunicati distinti che hanno fatto il giro del mondo. Per molti però l’idillio tra l’ex capitano della Roma e la splendida conduttrice era finito da tempo, soltanto che i due si sarebbero presi del tempo per preparare i figli. Per i “maligni” l’avrebbero fatto anche per non finire nel ‘tritacarne’ dell’informazione. Entrambi avevano messo in conto che la notizia della separazione avrebbe suscitato clamore. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>a casa dell’altra: le foto che inchiodano il Capitano E colpisce anche il tempismo di certi magazine. Il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini ha spiegato, con tanto di foto, ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - Jes912 : RT @HuertDeAuteuil: Come quando un tua amico lascia la ragazza che ti stava simpatica, io la nuova tipa di Totti NON LA VOGLIO CONOSCERE. F… - ParliamoDiNews : Francesco Totti, l`amico rivela: `Ecco cosa è successo davvero...` – Libero Quotidiano #CrisiDiGoverno #Guerra… -