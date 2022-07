Francesco Moser: chi è, età, carriera, patrimonio, figli, oggi, vini, famiglia, moglie e il divorzio da Carla Merz (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’annuncio del matrimonio finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti, poco fa è arrivata un’altra notizia, questa volta lanciata dal quotidiano l’Adige. I genitori di Ignazio Moser, Francesco e Carla Merz, dopo 41 anni d’amore hanno deciso di divorziare. Dagli esordi al successo come ciclista di Francesco Moser Francesco Moser è nato a Palù di Giovo il 19 giugno del 1951 da Cecilia Simoni e Ignazio Moser ed è un ex ciclista su strada e pistard. Ha iniziato l’attività ciclistica a soli 18 anni, poi è passato al professionismo nel 1973 ed è stato soprannominato Lo Sceriffo per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa. In carriera ha vinto un giro d’Italia e diverse classifiche, oltre a un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’annuncio del matrimonio finito tra Ilary Blasi eTotti, poco fa è arrivata un’altra notizia, questa volta lanciata dal quotidiano l’Adige. I genitori di Ignazio, dopo 41 anni d’amore hanno deciso di divorziare. Dagli esordi al successo come ciclista diè nato a Palù di Giovo il 19 giugno del 1951 da Cecilia Simoni e Ignazioed è un ex ciclista su strada e pistard. Ha iniziato l’attività ciclistica a soli 18 anni, poi è passato al professionismo nel 1973 ed è stato soprannominato Lo Sceriffo per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa. Inha vinto un giro d’Italia e diverse classifiche, oltre a un ...

