FOTO RITIRO PALERMO, la squadra di Baldini a lavoro in palestra (Gallery) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il PALERMO di Silvio Baldini arriva anche questa mattina in palestra per prepararsi in vista della prossima stagione di Serie B Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ildi Silvioarriva anche questa mattina inper prepararsi in vista della prossima stagione di Serie B

Pubblicità

CB_Ignoranza : A 39 anni, dopo aver vinto tutto, molti giocatori potrebbero stare al mare con occhiali da sole e birretta a goders… - pakdeekal : RT @LAROMA24: Instagram, colazione per Mourinho e staff nel ritiro in Portogallo: 'Buongiorno' (FOTO) #AsRoma - NCN_it : FOTO - Osimhen l’arrivo a Carciato e l’abbraccio con Spalletti #Osimhen #arrivo #Carciato #abbraccio #Spalletti… - SeEarn : FOTO - Osimhen l’arrivo a Carciato e l’abbraccio con Spalletti #Osimhen #arrivo #Carciato #abbraccio #Spalletti… - ciccia61 : RT @LAROMA24: Instagram, colazione per Mourinho e staff nel ritiro in Portogallo: 'Buongiorno' (FOTO) #AsRoma -