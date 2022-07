FOTO RITIRO PALERMO, la conferenza stampa di Samuele Damiani (Gallery) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Samuele Damiani, centrocampista rosanero, in conferenza presso la sala stampa dello stadio "Renzo Barbera" di PALERMO Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 luglio 2022), centrocampista rosanero, inpresso la saladello stadio "Renzo Barbera" di

Pubblicità

CB_Ignoranza : A 39 anni, dopo aver vinto tutto, molti giocatori potrebbero stare al mare con occhiali da sole e birretta a goders… - pakdeekal : RT @LAROMA24: Instagram, colazione per Mourinho e staff nel ritiro in Portogallo: 'Buongiorno' (FOTO) #AsRoma - NCN_it : FOTO - Osimhen l’arrivo a Carciato e l’abbraccio con Spalletti #Osimhen #arrivo #Carciato #abbraccio #Spalletti… - SeEarn : FOTO - Osimhen l’arrivo a Carciato e l’abbraccio con Spalletti #Osimhen #arrivo #Carciato #abbraccio #Spalletti… - ciccia61 : RT @LAROMA24: Instagram, colazione per Mourinho e staff nel ritiro in Portogallo: 'Buongiorno' (FOTO) #AsRoma -