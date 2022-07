Formazioni ufficiali Svezia-Svizzera | Europei femminili 2022

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Le, match valido per la seconda giornata degli. Le svedesi sono reduci dal pareggio per 1-1 contro l’Olanda all’esordio, mentre le svizzere arrivano dal 2-2 con il Portogallo. Appuntamento oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 18. Di seguito le scelte dei due ct.: Lindahl; Glas, Ilestedt, Björn, Eriksson; Angeldal, Asllani, Seger; Rolfö, Blackstenlus, Hurtig.: Thalmann; Maritz, Calligaris, Bühler, Algbogun; Maendly, Watl; Reuteler, Sow, Crnogorcevic; Bachmann. SportFace.

