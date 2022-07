Floorball | dalla Black Lions de I Terzi 4 atlete alla nazionale italiana ai Mondiali in Polonia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Cerveteri – Lade Isarà ai Campionatidiin. Sono infatti ben 4 ledella squadra etrusca convocate in maglia azzurra in occasione della rassegna iridata dedicata alle under 19. Si tratta di Marta Pelliccioni, Elena Beccia, Jhohana Ruiz e Vittoria De Luca, che in occasione del torneo che si svolgerà dal 30 agosto al 4 settembre a Katowice, cittadina polacca di oltre 300mila abitanti, scenderanno in campo a difesa dei colori italiani. Da I, si uniranno anchespedizione azzurra l’allenatore Dario Falchi, il preparatore dei portieri e portiere dellasenior Martina Falchi ed Emanuela Bianchi dello Staff della ...

