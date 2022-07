Firma digitale, Cappato: “Governo non cancelli riforma storica, politica dovrebbe farsi forte delle possibilità delle nuove tecnologie” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Se il Governo andrà avanti su quanto annunciato in Aula, con la cancellazione della riforma storica sulla Firma digitale per i referendum, andrà contro il buon senso, sarebbe un atto grave”. A rivendicarlo, a margine del Consiglio generale dell’associazione Luca Coscioni, è il tesoriere Marco Cappato. “Giovedì incontreremo il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e consegneremo le firme raccolte”, ha anticipato, sottolineando che la questione riguarda “una politica che dovrebbe farsi forte delle possibilità date dalle nuove tecnologie”. Stando a quanto annunciato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Se ilandrà avanti su quanto annunciato in Aula, con la cancellazione dellasullaper i referendum, andrà contro il buon senso, sarebbe un atto grave”. A rivendicarlo, a margine del Consiglio generale dell’associazione Luca Coscioni, è il tesoriere Marco. “Giovedì incontreremo il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione, Vittorio Colao, e consegneremo le firme raccolte”, ha anticipato, sottolineando che la questione riguarda “unachedate dalle”. Stando a quanto annunciato dal ...

