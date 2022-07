Firenze: giudice tribunale riammette psicologo no vax sospeso dall’Ordine. (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il testo del provvedimento contesta anche il fatto che a tutt’oggi «non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il testo del provvedimento contesta anche il fatto che a tutt’oggi «non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi» L'articolo proviene daPost.

