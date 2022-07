Firenze: cadavere ripescato in Arno al ponte San Niccolò. Indagano i carabinieri (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 23 di stasera, 13 luglio 2022. Sono in corso indagini per capire se si tratta di suicidio o se, invece, l'annegamento è avvenuto per altre cause. Sul posto il gommone e il carro SAF (Speleo Alpino Fluviale), personale sanitario, carabinieri e polizia municipale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 23 di stasera, 13 luglio 2022. Sono in corso indagini per capire se si tratta di suicidio o se, invece, l'annegamento è avvenuto per altre cause. Sul posto il gommone e il carro SAF (Speleo Alpino Fluviale), personale sanitario,e polizia municipale L'articolo proviene daPost.

