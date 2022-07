Fiorentina, ritiro in Austria: tre amichevoli di lusso per i viola di Italiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Fiorentina svolgerà la seconda parte del ritiro in Austria dove giocherà tre amichevoli di lusso Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina ha comunicato che svolgerà la seconda parte del ritiro in Austria dove disputerà anche tra amichevoli di spicco. IL COMUNICATO – «ACF Fiorentina comunica che, a partite dal 27 luglio prossimo, svolgerà una seconda fase di preparazione in Austria. La squadra viola partirà mercoledì 27 luglio per Innsbruck dove rimarrà fino a lunedì 1 agosto e dove, sabato 30 luglio alle ore 19:00 affronterà in amichevole il Galatasaray presso il Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck. A partire da martedì 2 agosto, e fino al 5 agosto, i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lasvolgerà la seconda parte delindove giocherà trediAttraverso una nota ufficiale, laha comunicato che svolgerà la seconda parte delindove disputerà anche tradi spicco. IL COMUNICATO – «ACFcomunica che, a partite dal 27 luglio prossimo, svolgerà una seconda fase di preparazione in. La squadrapartirà mercoledì 27 luglio per Innsbruck dove rimarrà fino a lunedì 1 agosto e dove, sabato 30 luglio alle ore 19:00 affronterà in amichevole il Galatasaray presso il Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck. A partire da martedì 2 agosto, e fino al 5 agosto, i ...

Pubblicità

FirenzePost : Fiorentina: dopo Moena ritiro a Innsbruck. E partite col Galatasaray e Betis Siviglia - marcuccimauriz : RT @daviola67: Fiorentina, il 2006 Martinelli convocato in ritiro: è il più giovane tra tutte le squadre di Serie A - daviola67 : Fiorentina, il 2006 Martinelli convocato in ritiro: è il più giovane tra tutte le squadre di Serie A - UFiorentina : ?ULTIM'ORA? ??CALCIOMERCATO?? ?Dal ritiro della Fiorentina, Joe Barone ha rilasciato importanti novità sull’affare… - FiorentinaUno : Fiorentina, ritiro in Austria e poi amichevole a Siviglia: i dettagli -